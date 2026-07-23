九龍塘窩打老道「多按」豪宅屋地2.05億沽　呎價近3.4萬

市區豪宅地段繼續成為市場焦點。九龍塘窩打老道137號豪宅屋地，新近以約2.05億元沽出。



成交個案為九龍塘窩打老道137號豪宅屋地，項目早於1994年落成，設有3座，提供3個單位，實用面積介乎2,015至2,017平方呎，合共實用面積6,047平方呎。以最新成交價約2.05億元計算，成交呎價約33,901元。該屋地新買家為利高集團有限公司（LIGO GROUP LIMITED），公司董事為一名姓楊(YANG)的人士，惟未知背後身份。

1996年買入價6280萬

至於項目原業主為WONDER ON INTERNATIONAL LIMITED，公司董事包括一位姓楊（YEUNG）的人士，以及兩位非本地註冊公司，背景不詳。原業主早於1996年以6,280萬元買入上址，是次沽貨帳面升值約1.422億元或約2.26倍。

近年錄多次抵押貸款紀錄

值得留意，上述九龍塘窩打老道137號豪宅，近年錄得多次抵押貸款紀錄，涉及多間「財仔」財務機構及大型銀行。

九龍塘窩打老道137號。

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