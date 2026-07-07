股市波動、息口走勢影響入市信心　戴德梁行：料樓價今年升近一成

戴德梁行今日（7日）發布2026年上半年香港物業市場回顧，指出住宅市場購買力持續釋放，第二季成交量超過22,150宗，表現按季升19%，另亦按年上升32%，屬2021年第二季以來新高。另報告又指，今年上半年成交突破40,800宗，創2021年以來同期新高，預期今年樓價有望上升近一成，住宅租金亦料上升5%。



上半年量價齊升 樓價全年看升近10%

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，樓價今年首五個月累升7.4%，各類型住宅價格維持升勢。由於六月份股市波幅擴大，以及內地收緊跨境資金政策，季末詢價量相對4至5月份高峰放緩。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明。（林卓瑩攝）

股市波動影響買家入市信心 料樓價升幅近10%

戴德梁行副董事總經理及香港研究部主管邵淑賢表示，全年住宅成交量有望達75,000宗，樓價升幅近10%。

租金方面，首5個月錄1.8%增長，預期年內增幅約5%以內。上半年住宅市場價量齊升，第二季成交量22,150宗，按年升32%，上半年累計40,810宗，按年大增41%，創2021年以來同期新高，中小型單位樓價上半年累計升近9%。

她指出，股票市場與樓市向來相輔相成，股市波動所產生的財富效應，會影響買家入市信心。展望下半年，她預期美國息率走向可能存在更大變數，部分潛在買家可能再次觀望。

戴德梁行副董事總經理及香港研究部主管鄧淑賢。（林卓瑩攝）

料全年甲廈租金升最多6%

甲級寫字樓方面，第二季錄39.6萬平方呎正淨吸納量，新租賃以銀行、金融及保險業最活躍，共佔第二季新租賃面積約五成，上半年更佔約六成，較2024年38%大幅增加。今年上半年中區新租賃當中，有兩宗屬逾10萬平方呎的大手租務。核心區中區租金按季升4.1%，帶動整體租金按季升1.9%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指出，料全年整體甲廈租金上升4%至6%。其中中區租金預計全年升10至12%，中區超甲級全年升13至15%。惟非核心區如港島區、九龍區預計錄得負增長，料跌1至6%，反映核心區與非核心區租金走勢持續分化。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝。（林卓瑩攝）

銅鑼灣中環空置率歸零

商舖市場方面，銅鑼灣及中環一線街舖未目有空置。第二季銅鑼灣租金按季升1%，中環升0.8%，旺角租金則按季微升0.5%。惟尖沙咀租金按季跌1.1%。整體核心區一線街鋪平均空置率由上一季4.2%升至5.4%，主要受九龍區空置率上升所致，尖沙咀及旺角空置率分別升至8.3%及8.6%。

零售銷售方面，截至5月已連續13個月錄得按年增長，年初至今銷售貨額約1,715億元，按年升10.6%，其中珠寶鐘錶大升26.2%。

左：戴德梁行黎劍明、戴德梁行蕭亮輝、戴德梁行高偉雄、戴德梁行鄧淑賢。（林卓瑩攝）

海外品牌料陸續進駐

蕭亮輝預期，下半年核心區一線街鋪租金有望升3%至5%，尖沙咀及旺角則升1%至2%。他特別提到，更多海外品牌視香港為拓展亞洲市場的戰略跳板，預計將陸續進駐本港，銅鑼灣及中環由於旅客及本地人流穩定，將繼續受零售品牌注視。

2026上半年逾億元大手非住宅物業成交錄232億元，戴德梁行料全年大額交易總額有望突破400億元。

上半年大額成交增84% 預測全年望突破400億

投資市場方面，2026上半年逾億元大手非住宅物業成交錄232億元，按年大增84%，主要由本地買家即自用及長線投資者主導。本地買家佔投資總額逾七成，外資佔19%。物業類型方面，寫字樓物業成交佔54%，酒店及出租公寓板塊佔約23%。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，自用型買家資金充裕，銀行貸款政策或利率走勢對其入市決定影響相對輕微。他預測，全年大額交易總額有望突破400億元。下半年焦點將集中於住宿相關板塊，以及私人住宅地盤成交，在住宅市場維持暢旺下，投資者將進行策略性部署並積極充實土地儲備。

左：戴德梁行高偉雄、戴德梁行蕭亮輝、戴德梁行鄧淑賢、戴德梁行黎劍明。（林卓瑩攝）

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