賣地計劃｜發展局甯漢豪：次季推一幅何文田住宅官地　涉250伙

發展局局長甯漢豪今日（7日）公佈新一季（2026年7月至9月）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，新一季將推1幅住宅官地，何文田佛光街用地，共250伙。



綜合片區發展、鐵路、市建局 次季共推10190伙

而綜合各個土地來源，次季合共私人房屋供應將高達10,190伙。當中包括洪水橋片區發展，涉及3,120伙；港鐵屯門16區項目，涉及5,510伙；市建局土瓜灣庇利街／浙江街發展項目項目，涉及1,220伙；另再有私人重建項目涉及3項，提供90伙。

上半年私人房屋供應12430伙 接近全年目標

合計首季及次季，上半年合共涉及私人房屋供應共12,430伙，接近全年供應目標12,600伙。她又指出，今年底有機會超標，認為北都、鐵路項目均有特定時間性，政府會把握時機，又指私人市場轉趨活躍，政府會審時度勢推地。

何文田佛光街中小型住宅地料可提供250伙。（地政總署資料）

何文田佛光街中小型住宅地涉250伙

發展局局長甯漢豪表示，第二季招標推出一幅何文田佛光街中小型住宅地，該地已經完成改劃，可提供250伙，要求中標發展商提供小部分做社福設施，由於地皮成熟，周邊設施齊全，同時近何文田站，料會受市場歡迎。

洪水橋片區收2份標書反映有競爭 緊接推出粉嶺北片區

對於北都進展，她指出，洪水橋片區發展截收兩份標書，有不同的團體，反映是競爭，而粉嶺北片區用地已經完成收地工作，將會作為第二個會推出，至於新田科技城仍有收地工作進行中，將會在下一個階段推出。

上季僅批一幅官地

上季政府只批出一幅官地，以16.27億元批出東涌106A區住宅地，每呎樓面地價3,052元，較去年2月份同區106B區的地價急升一倍。中標者為盈信控股旗下安保工程（1627），料發展為私人住宅單位。

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