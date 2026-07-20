新地錦田芊御擬明日加推、周六次輪銷售　全新兩房示位曝光｜多圖

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」今日（20日）開放全新兩房無改動示範單位參觀，另預告明日公布最新一張銷售安排，以及加推第4號價單，周六進行次輪銷售。



擬明日加推新一張價單

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，首輪銷售反應熱烈，價單單位全數火速沽清，連同招標成交，項目至今累售139伙單位，套現近7.4億元。早前已加推的第3號價單，亦首次包含第一座的單位，有機會明日公布銷售安排第2號及加推第4號價單，以及⁠本周六進行次輪銷售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏（左）

↓↓第1座12樓G室兩房無改動示範單位 ↓↓

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全新兩房示位 廳房同向望同一景觀

另發展商開放一伙全新兩房無改動示範單位參觀，按照第1座12樓G單位搭建，實用面積為404平方呎，戶型方正實用，客廳及飯廳採長方形開則設計，鋪設淺色瓦地板，整體觀感現代清雅，另外接三合一露台，可引入自然光線將室內。至於單位的客廳、睡房1及2望相同座向及景觀。開放式廚房採L形布局。

睡房可規劃為書房、兒童房或多功能空間

睡房1間隔方正實用，空間布局靈活，可放置雙人床及衣櫃等基本家具。睡房2同樣採方正設計，可靈活規劃為書房、兒童房或多功能空間。浴室設有玻璃門淋浴間作乾濕分離，同時設有通風窗，有助保持空氣流通與環境乾爽。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」。

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