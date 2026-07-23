瑜一‧天海下周招標4伙天台戶　全新現樓4房示位裝修費逾6球｜多圖

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，今日（23日）開放一伙全新四房雙套連儲物室間隔的現樓示位予傳媒參觀。發展商表示，即日上載銷售安排推出最後4伙第2A座天台特色大宅，下周一起招標發售。



華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目即日上載銷售安排，推出最後4伙位於第2座（2A）的天台特色大宅，下周一起招標發售。後市方面，她表示不擔心加息問題，認為樓市將維持平穩發展。

累沽759伙 吸金逾133億

至於「瑜一」系列銷情，封海倫指目前已累售759伙，佔整體約九成，總銷售金額逾133億元。單計今年5月至今，項目售出34伙套現約10億元。當中更錄5宗特色單位招標成交，涉資逾2.6億元，短時間內兩度刷新何文田站上蓋項目成交價及呎價新高。

其中雙破頂單位為第1A座28樓B室，屬四房連私人平台特色戶，實用面積1,564平方呎，享南向維港海景，以7,272.6萬元成交，呎價達46,500元。項目尚餘約85伙待售，當中包括今日推出的4伙天台特色戶。

全新示位裝修費逾六球

為配合項目銷售，亦夥NUOVO推出「瑜尚品味」限時優惠，本月27日至下月28日期間，購買「瑜一．天海」指定7個特色單位，可獲贈100萬元傢具禮券，總值700萬元。而是次開放的示範單位由NUOVO設計，全屋傢俬、藝術擺設及影音設備總值逾600萬元。

家品生活品牌 NUOVO 創意總監兼行政總裁李柏汶（左）、華懋集團銷售及市場總監封海倫（右）。

四房雙套連儲物室示位 以天際相融為生活核心

發展商亦開放瑜一．天海一伙現樓連裝修示範單位參觀，屬第1A座29樓B室，實用面積1,564平方呎，連1,328 平方呎天台，屬四房雙套連儲物室間隔，當中客飯廳以天際相融為生活核心，長形開則大廳，長逾6.9米，連接約48平方呎露台，層與層之間的高度約3.5米，客廳設計以沉穩自然為基調，飯桌與真皮餐椅採用米蘭品牌家具，搭配日本藝術家作品點綴。

↓↓第1A座29樓B室現樓連裝修示範單位↓↓

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主人套房與客廳同向 設特大窗戶採光

主人套房與客廳同向，設特大窗戶有利採光，上三邊落床，旁邊配搭亦床頭櫃，以及桌上擺放義大利燈飾品牌的枱燈，另主人浴室採用雙洗手盤設計，及設分離式淋浴間及浴缸，及外連工作平台。

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睡房改為女兒房 以繽紛明亮色調為主調

另一睡房為女兒房，以繽紛明亮色調為主調，間隔方正，與客廳及主人睡房同向，望南向維港海景，至於另外兩間睡房改為私人及多功能家庭室，可按需要自由轉換為閱讀、休閒或社交空間。廚房以梗廚設計，已配備多款歐洲品牌電器及爐具，牆身採用精選天然石材而工作檯面採人造石材，另連接儲物室及洗手間。

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一。

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