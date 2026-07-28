山頂加列山道逾七千呎洋房6億沽　呎價8.54萬

山頂錄得超級豪宅成交個案。山頂加列山道洋房新近以6億元沽出，成交呎價高達約8.54萬元。



上述成交個案為山頂加列山道73號洋房，實用面積約7,022平方呎，採五房間隔，設有約7,000平方呎花園。該洋房最新以6億元沽出，成交呎價85,445元。

新買家為非本地註冊公司

資料顯示，新買家為INTELLECT REALM LIMITED，為一家非本地註冊公司。

至於洋房原業主為立勉投資有限公司（GIANT EXPERT INVESTMENTS LIMITED），其實公司董事包括游家昌(YAU, KA CHEUNG)及GRANDTECH DEVELOPMENTS LIMITED。原業主於2010年3月以4.548億元買入上述洋房。

早年一度傳出獲周星馳購入 其後否認

翻查資料，上述洋房早年由前亞姐曹央雲男友、嘉域集團主席何永安持有，不過在2010年以4.5億元沽出。當時曾一度傳出買家為知名影星周星馳，惟周星馳當時否認購入。

而在2021年5月份，上述洋房一度傳出以每月約160萬元租出，成為全港月租最貴的洋房物業，呎租高達約228元。

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