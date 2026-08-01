鐘意住啟德　夫婦客僅睇樓一次　豪斥月租4萬入住啟德1號三房

啟德一帶住宅受市場追捧，區內多個屋苑上半年平均實用呎租升幅跑贏大市。啟德1號新近錄得一宗三房單位的租務成交，該單位獲區內客斥4萬元承租，呎租約50元。而業主料享近3.8厘回報。



香港置業首席分區董事宋國權表示，上述租出單位為啟德1號（II）3座低層G室，實用面積約799平方呎，屬三房連儲物室間隔，座向西北，外望內園景觀。業主原叫租4.2萬元，放盤約兩星期即獲區內客垂青，最終議價至4萬元租出，呎租約50元。

分支家庭客僅睇樓一次 以4萬元承租

據悉，新租客為一對夫婦，連同小朋友及工人姐姐一同入住，屬區內分支家庭。由於鍾情單位內園清靜，加上間隔合用，僅睇樓一次即決定承租。

上述租出單位為啟德1號（II）3座低層G室，實用面積約799平方呎，屬三房連儲物室間隔。（資料圖片）

租金回報近3.8厘

資料顯示，原業主於2017年2月以約1,258萬元購入上述單位，按現時租金計算，租金回報近3.8厘。代理補充，啟德區內租盤向來受專業人士及家庭客歡迎，加上近期外來專才陸續到位，租務查詢及成交均見活躍，預期下半年區內租金仍具上升動力。

啟德維港1號。（資料圖片）

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