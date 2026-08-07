樓價4年蒸發兩球！逸瑆一房638萬蝕沽 投資者接貨料收3.6厘回報
撰文：黃祐樺
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二手市場轉旺 ，惟市場仍有不少蝕讓成交，最新筲箕灣逸瑆一伙一房獲投資者以638萬元接貨，呎價16,571元，料收3.6厘租金回報。上手持貨4年帳面蝕讓近200萬元離場。
筲箕灣逸瑆一房638萬沽
中原地產分行高級資深區域營業經理王秀芬表示，是次成交為筲箕灣逸瑆高層F室，實用面積385平方呎，屬一房間隔，向北望開揚景觀，單位曾用作收租用，最新以638萬元沽出，呎價16,571元。
至於，新買家為投資客，因為看好區內租賃需求持續強勁，加上上址單位造價吸引，遂決定入市作投資收租之用。若按同類單位月租約1.9萬元計，料租金回報約3.6厘。
四年帳面輸近兩球
據悉，原業主於2022年5月以829.9萬元一手買入，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓191.9萬元，單位期內貶值23.1%。不過由於單位曾用作收租，料期內租金收入可抵銷部份蝕幅。
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