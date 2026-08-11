「前親生仔」承租亦照賣　譚仔家族沽柴灣地舖　舖價縮水兩成半！

9年前將「譚仔雲南米線」以高價賣盤予日資企業、成功將米線王國變現的譚氏家族，其後手握巨資活躍於物業市場，惟在舖市寒冬下亦需面對現實，在市場成交低迷下寧願「輸住走」都要減磅套現。



該家族最新沽出柴灣華泰大廈地舖，市傳成交價為2,750萬元，呎價約2.75元，持貨15年帳蝕約25%。而該舖租客正正就是他們一手創辦、現已易手日資的譚仔雲南米線！



成交舖位為柴灣道華泰大廈地下A、H及I號舖，建築面積約1,000平方呎。該舖由譚仔「四妹」譚艷萍，以及「五哥」譚澤均夫婦，透過「聯盈置業有限公司（UNITED SURPLUS PROPERTIES LIMITED）」名義持有。

據了解，他們早於2011年斥資3,650萬元買入上址，近日終以2,750萬元易手，呎價約2.75萬元。以最新市傳成交價計，譚仔家族持貨長達15年帳面蒸發900萬元，舖價縮水24.7%。

上述成交物業為柴灣道華泰大廈地下A、H及I號舖，建築面積約1,000平方呎。（資料圖片）

舖位14萬租予「前親生仔」 新買家料享6厘回報

自從譚氏家族將「譚仔雲南米線」賣盤後，該家族純粹以業主身份，將舖位租予「前親生仔」。該舖現時月租約14.1萬元，意味著新買家可享逾6厘租金回報。

5月沽葵芳相連舖大賺1500萬

值得留意，此宗成交只是譚氏家族近期減磅舖位的其中一步。翻查資料，該家族早前一口氣將位於柴灣、藍田、葵芳及天水圍共4個商舖放售，意向價合共近1.5億元。雖然柴灣舖慘烈損手，但該家族今年5月以約4,200萬元售出的葵芳葵豐大廈相連舖位，卻是持貨16年大賺約1,500萬元。

葵芳興芳路192至202號葵豐大廈地下B及C號舖連閣樓，建築面積合共約3,394平方呎。（資料圖片）

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