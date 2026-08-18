海景值千金！內地專才擲3480萬住西半山　貴過估價兼呎價破3年高

樓市陸續向好，西半山傳統豪宅寶翠園錄得呎價破頂成交個案。有內地專才一見鍾情寶翠園之海景，斥資3,480萬元購入屋苑一伙極高層三房海景單位，作為在港「安樂窩」。該單位的成交呎價為30,988元，創下該屋苑近3年來的呎價新高。而原業主持貨11年，帳賺812萬元或逾三成離場。



中原地產高級分區營業經理張文山表示，上述成交單位為西半山寶翠園6座極高層G室，實用面積1,123平方呎，採三房一套間隔。

呎價逼近3.1萬 破屋苑近三年紀錄

單位座向東北，享開揚無阻擋海景，可遠眺西九龍。該單位最新以3,480萬元易手，呎價30,988元。是次成交呎價打破屋苑近3年紀錄，創出新高水平。

成交單位為西半山寶翠園6座極高層G室，實用面積1,123平方呎，採三房一套間隔。（林振華攝）

內地專才打造「安樂窩」 貴過估價94萬

張文山透露，新買家為內地專才，早前計劃在港購置物業打造安樂窩。買家對上址的開揚景觀一見鍾情，加上屋苑擁有名校網，方便子女日後於區內學校就讀。因此買家睇樓後，即決定購入單位作自住用途。

參考恒生銀行網上物業估價，該物業的最新估價為3,386萬元。換言之，上述單位的最新成交價較其估價賣貴94萬元或約2.8%。

原業主2015年入市 期內升值逾三成

據了解，原業主於2015年以2,668萬元購入上述單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利812萬元，期內單位升值約30.4%。

西半山寶翠園。（林振華攝）

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