回流港人睇中四點！擲550萬買栢慧豪園3房　上手接火棒輸90萬離場

二手市場回暖，天水圍栢慧豪園一伙三房單位新近以550萬元沽出，呎價不足一萬。上手業主5年前樓市高峰時以640萬元購入單位，今轉手帳蝕讓90萬元離場。至於，新買家為外國回流港人，因睇中屋苑周邊生活配套、單位開則實用、有多元化會所設施，以及呎價1萬元以下，認為性價比極高決定入市。



中原地產分行副分區營業經理蘇哲熙表示，是次成交為天水圍栢慧豪園6座低層G室，實用面積約588平方呎，屬三房間隔，單位最初以約580萬元叫價放盤，單位減價30萬元以550萬元沽出，呎價9354元。

天水圍栢慧豪園。

回流港人四個原因決定入市

據知，新買家為外國回流港人，鍾情屋苑毗鄰大型商場、巴士站及輕鐵站，其生活配套完善，加上單位開則實用及有多元化會所設施，加上呎價仍處於1萬元以下，認為性價比極高，故買入自用。

據悉，原業主於2021年以約640萬元買入單位，持貨5年轉手，帳面蝕90萬，單位期內貶值14%離場。

天水圍栢慧豪園。（資料圖片）

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