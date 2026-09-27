華潤叡璟II首輪開賣153伙　大手客近3500萬購4伙

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，於今日（27日）首輪銷售153伙價單單位，入場費542.6萬元。項目截收30,678票，以，價單153伙計，超額認購近200倍。



↓叡璟II首輪銷售現場情況↓

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【12:18】 美聯布少明：大手客擲3493.5萬連購4伙投資

美聯物業高級董事布少明表示，該行錄「1客4食」，連購4伙，分別為1個三房連套房及儲物房戶，1個兩房及2個一房戶，涉資約3,493.5萬元，購入作長線投資之用。

買家出席率9成 一半為上一期向隅客

【10:54】 中原地產九龍董事劉瑛琳表示，買家出席率達9成，以用家為主，當中超過一半為上一期的向隅客，多為分支家庭及換樓客，同時亦不乏長線投資者及國內專才，約佔整體2成。

對於市場關注的按揭及息口因素，現階段對香港樓市的影響甚微，是心理大於實際，而且香港銀行未有跟隨加息，資金穩健，加上各類人才計劃及來港升學的海外學生支持下，香港租金升勢持續，令加息對樓市影響有限，各大發展商乘勢推出多個項目加快應市，料一手新盤續成市場焦點。

中原地產九龍董事劉瑛琳。（黃祐樺攝）

美聯布少明：大手客擬斥4000萬元入市購4伙

【10:15】 美聯物業高級董事布少明預期，項目料可即日售罄，該行有買家擬斥約4,000萬元入市購4伙，分別為1伙三房戶、2伙兩房戶及1伙一房戶布少明表示，是次出席的買家中，不少為一期項目的向隅客，約佔逾一半，分佈以九龍區為主，佔整體約5成，新界及港島則佔約5成。買家類型方面，用家比例約7成，投資者則佔3成。預期項目入伙後，呎租水平可達70元，租金回報率約4.5厘。

美聯物業高級董事布少明。（黃祐樺攝）

發展商：出席率達9成半

【10:00】 華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，叡璟II截收30,678票，超購近200倍，當 中A組大手客組別收4,342票，B組普通買家組別收26,336票，對今日銷情相當有信心。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，叡璟II今日出席率達9成半，客源分布方面，20%為大手客，30%為本地分支家庭客，20%為換樓客，30%為國內及國際專才、海歸客等。

【09:45】 現場所見，有數十名代理及A組準買家到場排隊等候入場。

左：華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲、右：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建。（黃祐樺攝）

周日首賣188伙 價單佔153伙

項目周日首賣188伙，當中價單賣153伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉35伙，兩伙82伙，三房36伙，實用面積由307至730平方呎，價單售價由645.9萬至1786.7萬元，價單呎價20,153至25,889元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價16,930至21,747元。另外亦推出招標賣35伙三房及平台戶。

當中入場單位為5B座5樓D單位，實用面積308平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價542.6萬元，折實呎價17,674元。

大手客最多可選購4伙

首輪銷售分A及B組，當中A組為大手客佔90伙，最多可買4伙，B組為普通買家，佔63伙，最多可買2伙。

叡璟將劃分四期發展 第二期「叡璟II」樓花期為27個月

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第二期、第三期及第四期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。即今次第二期「叡璟II」樓花期為27個月。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

叡璟。（資料圖片）

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