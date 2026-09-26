北角皇璇今首輪開賣140伙　豪客5870萬購6伙兩房　逾100伙獲認購

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，今日（26日）首輪以價單形式開賣140伙，折實平均呎價21,666元，入場費595.6萬元起。項目早前截收9,000票，較首輪價單賣140伙計，超額認購逾63倍。



發展商表示，項目採「雙線銷售」策略，今日以招標形式售出32樓B單位天台特色戶，採三房 一套)工作間連洗手間間隔，實用面積1,120平方呎，附設201平方呎天台，成交價5,600萬元，呎價5萬元，呎價創項目新高。

項目今日首輪價單發售140伙，截至下午4時，已有逾100伙獲買家認購，現時B組銷售正在進行中，大批準買家到場排隊等候，電梯大堂持續出現人龍。

「皇璇」自上周六起推出瑰麗級大宅及特色戶招標出售，僅8日內速沽16伙，套現逾4.7億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於皇璇AI組促成三組大手客成交，兩組6伙一組5伙。暫時最大手客戶，斥資約5,870萬元購入6伙皇璇兩房戶；另一組購入6伙客戶，斥約5000萬元，購入三伙兩房及三伙一房戶。另一組購入5伙客戶則斥資約4,827萬元，購入皇璇兩伙一房及三伙兩房戶。

陳永傑又表示，今日該行出席買家中，投資者佔6成。項目毗鄰皇都去年成績斐然，今日亦吸引不少皇都向隅者到場揀樓，料今日首輪價單銷售140伙，預計可「一Q清枱」。

他又指，本月一手暫錄逾950宗，料今個週末過後一手成交可達1,300宗，創四個月新高。陳永傑指，中美元首會面具正面進展，政治環境穩定對物業市場有利，加上香港銀行不跟隨美國加息，不少客戶趁低息環境趕快入市。10月份多個一手項目緊接開售，料10月份一手成交可達2000宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯物業高級董事布少明表示，北角「皇璇」由於訂價吸引及租務潛力優厚，故首輪單位可望「即日沽清」。又指該行有大手買家「1客4食」，連環購入皇璇4伙三房連套房戶，涉及銀碼約6,188萬元。

布少明表示，該行買家分佈以港島區為主，佔整體約7成，九龍及新界區客則佔約3成。買家類型方面，投資客及用家各佔約一半。另外，項目鄰近最快明年開幕的北角地標商場「STATE THEATRE by K11」，同時商場連接全新甲級辦公大樓，項目投資價值優厚。預期項目落成入伙後，呎租約達80至90元，租金回報高達5厘。

布少明稱，在施政報告後，樓市發展更趨明朗，加上今明兩天亦有大盤應市， 9月份一手交投重上逾千宗水平，全月有望錄得約1,500宗。在大批全新盤有望10月份應市帶動下，下月一手交投將較9月進一步上升，視乎發展商推盤速度，並有望全月錄得約2,000宗水平。

美聯物業高級董事布少明。

首輪價單賣140伙

首輪價單賣140伙，戶型涵蓋一房至三房，當中包括67伙一房、66伙兩房，以及7伙三房，實用面積由301至602平方呎，折實售價595.6萬至1,530.5萬元，折實呎價18,848至26,741元，折實平均呎價21,666元。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」

項目提供194伙

「STATE RESIDENCE 皇璇」194伙，屬單幢式設計， 戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎，當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」

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