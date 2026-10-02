何文田佛光街住宅地暫收10份標書　長實、新地、信置、華懋競投

何文田佛光街住宅用地將於今日（2日）中午截標，綜合市場資料，該地皮市場估值約18.69億至28.05億元，每呎樓面地價約9,000至13,500元。



現場所見，該地皮暫收10份標書，競投財團包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、中海外（0688）、華懋、 保利置業（0119）。其餘入標財團則未知實際背景。



新地確認獨資入標

新地回覆《香港01》指，是次以獨資形式入標上述何文田佛光街住宅官地。

↓多家大型發展商派代表入標競投↓

嘉華尹紫薇：出價周邊成交價 料樓價平穩

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，是次屬獨資入標，地皮屬罕有市區豪宅地，景觀及交通不俗，出價參考周邊成交價。至於美國加息方面，她指出，香港大型銀行不跟加，9月開始一手市場交投向好，料樓價平穩發展。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇到場入標。（黃祐樺攝）

↓不知名財團派代表競投↓

估值介乎18.69億至28.05億 呎價9000至13500元

項目地皮面積為55,649方呎，呈不規則形狀，最高可建住宅樓面面積為20.77萬平方呎。發展商需負責興建一所長者鄰舍中心分處及一所精神健康綜合社區中心分處，並無償移交予政府。

上述地皮為何文田佛光街的九龍內地段第11301號用地，地盤面積約為55,651平方呎，指定作私人住宅用途最高樓面面積為207,749平方呎，相關面積不包括將由買方按照賣地條件所興建的長者鄰舍中心分處，以及精神健康綜合社區中心分處的政府地方的樓面面積。

有測量師指出，項目地點屬於豪宅地段，發展規模適中，且落成後多個方向的單位均可享有極開揚的景觀。由於此類打造精品豪宅的發展機會極為罕見，預計將吸引多份標書競投。

中標財團需建長者中心、綜合社區中心 無償交予政府

項目地皮面積為55,649方呎，呈不規則形狀，最高可建住宅樓面面積為20.77萬平方呎。發展商需負責興建一所長者鄰舍中心分處及一所精神健康綜合社區中心分處，並無償移交予政府。

何文田佛光街的九龍內地段第11301號用地，地盤面積約為55,651平方呎，指定作私人住宅用途最高樓面面積為207,749平方呎。

何文田佛光街住宅用地鄰近何文田公園、愛民邨，以及區內豪宅屋苑天鑄。（翁鈺輝攝）

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