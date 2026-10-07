紅磡首岸第2期突開價首批涉80伙　折實均價21426 　入場658.93萬

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第2期（第3座）突開價，首張價單涉及80伙，折實平均呎價為21,426元，入場費658.93萬元起，並落實在下周一全數發售。



首張價單涉80伙 入場費658.93萬

首張價單涉及80伙，戶型涵蓋2房至3房，當中兩房55伙，三房佔13伙，價單售價由724.1萬至1,713.3萬元，價單呎價由20,851元至26,701元，折實售價則由658.93萬至最高1,559.1萬元，折實呎價由18,974元至24,298元。

當中入場單位為3樓L室，實用面積為339平方呎，折實售價658.93萬元，折實呎價19,437元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（左）

首岸第2期提供384伙 主打兩房

紅磡首岸第2期合共提供384伙，設有兩房至三房戶型，實用面積介乎339至661平方呎，預計關鍵日期為2027年8月31日。當中標準單位實用面積由339平方呎至661平方呎不等，當中兩房標準單位共305伙，實用面積由339至400平方呎，佔約80%；兩房連儲物房標準單位共22伙，實用面積432平方呎；三房一套連儲物房標準單位共44伙，實用面積660至661平方呎。

項目另設13伙兩房至三房一套連儲物房特色戶，當中包括8伙平台特色戶，實用面積由343至623平方呎，連82至189平方呎平台；而天際特色戶佔5伙，實用面積由390至661平方呎，連161至298平方呎天台。

紅磡的重建項目首岸。

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