睇中天台「一舉兩得」　深井用家558萬買麗都花園特色戶｜多圖

二手市場再錄蝕讓個案。深井臨海屋苑麗都花園一伙連天台特色戶，新近以558萬元沽出，較8年前買入價帳面蝕讓42萬元，蝕幅約7%。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交個案為深井麗都花園5座一伙連天台特色單位，實用面積547平方呎，附設天台386平方呎，成交價558萬元，呎價10,201元。

睇中天台闊落夠位種花、燒烤

代理指，新買家為區內用家，是次入市主要因為單位擁有天台，空間足以讓新買家種花及燒烤，而且單位內部裝修嶄新，無需要額外浪費時間及金錢裝修，新買家認為「一舉兩得」隨即決定入市。

↓麗都花園5座連天台特色單位↓

2018年買入價600萬

據了解，原業主於2018年斥資600萬元購入上述天台特色戶，至今持有8年，帳面貶值42萬元或7%。

翻查近期麗都花園的成交個案，近3個月該屋苑錄得8宗成交個案，呎價介乎7,991至10,192元。

深井麗都花園。

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