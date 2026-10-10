擎海I首輪開賣200伙　暫沽32伙　豪客1270萬購兩伙兩房｜直擊多圖

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，於今日（10日）首輪銷售200伙價單單位，入場費375.94萬元起。項目日前截收逾3.98萬個認購登記，超額認購198倍，成為歷來收票第4高之新盤。



擎海I首輪銷售重點

●早上約10時，逾百名A1組準買家已到達售樓處等候揀樓

●代理料「一Q清枱」，用家佔6成，不乏「90後、00後」年輕買家

●中原促成13組大手客成交，有買家斥1,270萬購兩伙兩房戶

【12:44】中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該行於擎海A1組促成13組大手客成交，普遍購入2伙。暫時最大手客戶，斥資約1,270萬元購入2伙擎海兩房戶。另外，不乏帶有投資概念買家，普遍採用「一伙自用、一伙收租」策略。

【11:43】市場消息指，項目暫錄32伙獲揀選，尚餘168伙待沽。

↓↓油塘擎海I首輪現場情況↓↓

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美聯料擎海I首輪「一Q清枱」 用家佔6成

【10:35】美聯物業高級董事布少明表示，項目銷情理想，能做到「一Q清枱」。他指，該公司出席買家中，有6成為用家，由於項目入市門檻較低，故當中不乏「90後、00後」的年輕買家，另外4成為投資者，計項目呎租能達55元，租金回報約4.5厘。

大手客擬1700萬購4伙

他透露，公司錄得有大手客擬購入4伙作投資，涉資1,700萬元，戶型涵蓋一房至兩房。

美聯物業高級董事布少明。(湯致遠攝)

【10:30】中原地產九龍董事劉瑛琳表示，公司出席客達8成以上。客源分布方面，以用家為主，佔整體約7成，深受同區分支家庭客及換樓客青睞。其餘3成為長線投資者，且有一批客戶有意入市2伙，1伙自住，1伙投資收租。

她續指，受各大發展商積極推盤帶動，一手成交持續暢旺。今年1月至今全港一手成交錄得15,200宗，九龍區佔8,855宗，佔比58%，顯著高於2025年全年的44%，反映九龍新盤在新盤市場佔據重要地位，預期樓市旺勢將延續至第四季。

中原地產九龍董事劉瑛琳。(湯致遠攝)

【10:13】現場所見，逾百名A1組準買家均已到達售樓處等候揀樓，發展商亦再次現身。

【09:35】現場所見，發展商越秀地產管理層亦現身到達售樓處「撐場」。

【09:15】A1組大手買家時段，現場所見，準買家陸續排隊輪候入場。

截收3.98萬票 首輪價單售200伙

項目早前截收逾39,800個認購登記，以首輪200伙計，暫超額認購198倍，成為歷來收票第4高之新盤。

項目於今日以價單形式銷售200伙，戶型涵蓋一至兩房，當中一房佔114伙，兩房佔86伙，實用面積285至503平方呎。扣除最高18%折扣優惠，折實售價375.94萬至780.01萬元起，折實呎價13,008元至15,538元，折實平均呎價14,211元。

當中入場單位為3座3樓E單位，實用面積289平方呎，屬一房間隔，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。

分A組及B組 大手最多買4伙

銷售將於早上9時展開，分為A組及B組，當中A組為大手客組別涉及87伙，最多可買兩伙至四伙，另B組為普通買家涉及113伙，最多買一至兩伙。

發展商越秀地產管理層現身到達售樓處「撐場」。（李煥好攝）

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。

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