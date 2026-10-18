可憐天下父母心！內地客為仔回港升學　530萬提前購入銅鑼灣三房

常言道「可憐天下父母心」，有內地家長為方便子女在港升學，決意「提前部署」入市！涉及銅鑼灣寶榮大樓一伙三房單位，最新獲內地客以530萬元承接，作為兒子由英國回港繼續升學的居所。而原業主持貨不足一年，獲利約50萬元離場。



利嘉閣地產分區董事梁國樑表示，涉及成交為銅鑼灣寶榮大樓中層E室，單位實用面積約552平方呎，採三房連工人房間隔，外望開揚鬧市景。

涉及成交為銅鑼灣寶榮大樓中層E室，單位實用面積約552平方呎，採三房連工人房間隔。（資料圖片）

內地客為子升學鋪路 530萬購銅鑼灣三房戶

據悉，新買家為內地客，因兒子完成英國學業後決定回港升學，故預先物色心儀單位。代理另透露，該內地客鍾情屋苑地點及間隔，睇樓後即時洽購，終以530萬元成交，呎價約9,601元。

持貨不足一年 帳賺半球離場

據悉，原業主於去年底以約480萬元買入單位，持貨至今易手，帳面獲利近約50萬元。

銅鑼灣寶榮大樓。（資料圖片）

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