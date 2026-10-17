SIERRA SEA第2C(2)期首賣142伙　暫沽20伙　豪客3000萬掃4伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，今日周六首輪銷售價單142伙，入場費538.22萬元起。發展商日前表示，經核數後共接獲25,851個購樓意向登記，當中包括404票為代理入票，以首輪價單銷售142伙計算，超額認購約181倍。



SIERRA SEA第2C(2)期首輪銷售重點

●兩組「一客4食」分別斥約3,000萬及約2,700萬入市

【10:26】美聯物業高級董事布少明預期，SIERRA SEA第2C(2)期備受追捧，吸引大批投資客到場，入票客戶中投資比例約達4成；當中更不乏大手買家，該行錄得多組大手客入市，其中更促成2組「一客4食」成交，買家分別斥資約3,000萬及約2,700萬入市，並均是選購兩伙3房及兩伙兩房戶型單位作收租之用。預期項目入伙後呎租約50元，租賃回報可望達4厘理想水平。

【09:46】市場消息透露，該盤暫沽約20伙。

【09:41】中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，項目上兩期銷情火熱，項目累積大批向隅客，是次收票情況亦相當踴躍，該公司買家出席率約8成，以用家為主，佔比7成，投資者則佔3成，有見項目二手買賣及租賃市場活躍，不乏追求高質素生活之用家及內地生等進駐，帶動樓價升值，租賃回報亦理想，普遍回報可達4至5厘，吸引投資者入市。買家當中亦不乏上項目兩期之向隅客，約佔5成。他預期今天全數沽清機會極大。

踏入第四季，樓市市況持續正面發展，市場購買力正全面釋放，發展商紛紛把握機會推盤應市，近期市場焦點落於一手，同時帶動二手交投，料本月一手可達約2,500宗，較上月升約75%，創兩年新高。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉。

周六首輪價單銷售142伙 入場費538.22萬

周六首輪價單銷售分兩組，A組大手客可購2至4伙，而 B組散客可購1至2伙，當中價單銷售142伙，包括100伙兩房，42伙三房。扣除最高15%優惠後，折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價12,517至15,483元。該批單位折實平均呎價為14,105元。

當中，入場單位及呎價最平單位為1座2樓J室，實用面積430平方呎，屬兩房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價為538.22萬元，折實呎價為12,517元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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