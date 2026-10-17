油塘擎海I次輪價單再賣220伙　代理：大手客擬1600萬買4伙

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I，今日周六（17日）進行次輪銷售238伙，當中包括價單形式發售220伙，另招標形式18伙三房。項目早前截收近45,000個認購登記，以價單形式220伙計，超額認購約203倍。



美聯物業高級董事布少明預期，油塘新盤「擎海I」市場反應極為熱烈，預期有力延續首輪即日沽清的銷情。他指出，此盤客源以用家為主，佔約6成，投資客則佔約4成；預料項目入伙後，實用呎租約達55元，租金回報率約有4.5厘。買家中亦不乏大手客群，該行有大手投資客擬斥資約1,600萬元連購4個單位。

布少明料兩大新盤即日沽清

布少明又表示，兩大新盤今日推售、料均可即日沽清，連同餘貨新盤，預料全日一手成交量約達400宗，將創自去年5月18日錄約400宗後的單日新高。由於新盤熱銷，預料全月一手交投將錄逾2000宗，較上月顯著上升，並連續3個月錄逾千宗水平。

周六價單賣220伙 入場費384.01萬

周六次輪以價單形式推售的220伙，涵蓋128伙一房、92伙兩房，實用面積由285至510平方呎，折實售價由約384.01萬至814.01萬元，折實呎價13,012至16,171元。至於招標形式推出18伙3房單位，實用面積由714至721平方呎。

周六次輪銷售將設兩組別，A組別提供91伙，買家須購入最少2至4伙；而B組別提供129伙，買家可購入1至2伙。

越秀油塘新盤「擎海」。

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀油塘新盤「擎海」。

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