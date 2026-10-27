屯門海譽三房全海景900萬蝕沽　移民業主持貨14年輸118萬｜多圖

二手市場轉旺，惟有移民業主劈價賣樓，蝕讓離場。屯門海譽一伙三房套全海景單位新近以900萬元沽出，呎價8,772元。上手原業主14年轉手帳面蝕讓117.5萬元，單位貶值11.5%。



中原地產分行分區營業經理霍志豪表示，是次成交為屯門海譽高層B室，實用面積1,026平方呎，屬三房套間隔，望全海景。

單位曾用作投資收租用，原業主因移民在今年開始放盤，最初以990萬元叫價，近日下調至930萬元，單位最終900萬元忍痛蝕讓沽出，呎價約8,772元。

↓↓屯門海譽高層B室↓↓

睇好新皇崗口通關

至於，新買家為外區投資客，因看好新皇崗口岸通關將帶動內地旅客來港消費及帶旺市道，預期長遠租務及物業需求強勁，故決定入市作長線投資。

據悉，原業主於2012年以1,017.5萬元購入單位，持貨14年，是次轉手帳面蝕讓117.5萬元，單位期內貶值約11.5%。單位曾用作投資收租，料可抵銷部份蝕幅。

屯門海譽。

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