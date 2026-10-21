「亞洲糖王」郭鶴年妻8300萬買中半山四房豪宅　上手24年賺6000萬

住宅樓市向好，市場再錄名人入市個案。「亞洲糖王」之稱的嘉里郭鶴年妻子何寶蓮，新近擲8,300萬元買入中半山花園台四房，呎價3.21萬元。上手持貨24年，帳面獲利6,620萬元離場。



資料指，是次成交為中半山花園台2座中層A室，實用面積2,580平方呎，屬四房間隔，單位以8,300萬元沽出，呎價32171元。新買家以英文名「HO POH LIN」登記，與「亞洲糖王」之稱的嘉里郭鶴年妻子何寶蓮同名，料為同一人。

較估價高近4%

另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為7,981萬元，即最新成交價較估價高3.9%。參考同類成交單位屬同座中層B室，實用面積相同，在2025年9月初以6,600萬元沽出，反映今次成交單位較一年前同座毗鄰單位賣貴約25%。

持貨24年 升值逾6000萬

原業主早於2002年以1,680萬元購入，持貨至今24年，是次轉手帳面獲利6,620萬元，單位期內升值3.9倍。

中半山花園台。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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