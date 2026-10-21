SIERRA SEA第2C(2)期今次輪價單賣128伙　大手客擬3000萬連購4伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期今日（21日）展開次輪價單銷售128伙、另有24伙招標推出。項目累收27,131個購樓意向登記，以次輪價單銷售128伙計，超購近211倍。



【14:36】 美聯：大手客擬斥資約3000萬連購4伙

美聯物業高級董事布少明，次輪推售將可保持即日沽清成績，有大手客擬斥資約3,000萬元連購4伙作為長線投資之用，涉及2伙三房及2伙兩房。

另外，該行家出席買家當中，4成屬投資客，用家則佔約6成，另項目入場費吸引，故亦不乏年輕買家。預期項目入伙後呎租約50元，租賃回報可望4厘。

【14:00】 現場所見，約有數十組A1組準買家到場排隊等候入場。

價單銷售128伙 入場費546.72萬

價單銷售128伙，折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價由12,714元至15,821元，折實平均呎價14,682元。當中最低呎價及樓價的單位為第2座3樓J單位，實用面積430平方呎，折實呎價為12,714元，折實售價546.72萬元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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