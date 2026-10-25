新世界黃竹坑滶晨II四房現樓示位　採「灣畔傳承」為靈感｜多圖

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II，日前首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。



四房現樓示位「灣畔傳承」為設計靈感

發展商開放一伙連裝修及家具現樓示範單位參觀，屬第2座41樓P2單位，實用面積1,158平方呎，屬四房雙套連工作間及洗手間間隔。單位特設寬敞橫廳布局，客廳及主人睡房望深水灣景觀，以「灣畔傳承」作為設計靈感，以柔霧冰藍為主調。

單位設流線型特大露台及工作平台，面積分別達44平方呎及16平方呎，配置特製儲物櫃，亦配有木蘭花為藍本的「木蘭壁燈」。

↓↓滶晨II第2座41樓P2單位現樓示位↓↓

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主人睡房設步入式衣帽間

客廳及飯廳採闊約6.85米橫廳設計，落地玻璃設計以增加天然光線入屋。主人睡房以海岸晨曦為靈感，設特色屏風背景牆及柔和燈光，另有步入式衣帽間，同時將梳妝區及收納空間融入整體設計。

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浴室配備兒童面盆櫃小平台

睡房1屬另一間套房，集梳妝、更衣及收納功能於一身，多功能床頭板結合可調節燈光及摺合式梳妝枱，而睡房2則以書房風格布局，最後睡房3則以柔和藍調及自然光線營造輕鬆氛圍。

廚房為梗廚設計，配備分體空調機及多款家電，包括煮食爐、蒸爐、焗爐，以及雪櫃及酒櫃等。而浴室配備多功能洗乾組合，下半部分備有洗衣乾衣機，上半部分設衣物掛架，同時亦有為兒童而設的面盆櫃小平台。

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