大角咀全幢學生公寓1.6億放售　每房作價381萬　曾約3億招標未果

【大角咀/學生宿舍/酒店式物業/租金】學生宿舍產業近年持續升溫，市場再有全幢相關物業放售。第一太平戴維斯獲委任為代理出售大角咀利得街36至38號「盛庭 LIVING．奧運」，物業總批則面積約11,021平方呎，共有42間客房，意向價約1.6億元，即意向呎價逾1.45萬元，每間房的價格約為381萬元。



該物業樓高8層，總批則面積約11,021平方呎。地下現由西餐廳承租，而1至7樓則由學生公寓營運商iRent以酒店式管理營運，合共提供42間客房，長租房間已全數租出，另預留少部份房間作短租及日租。

提供3年租金保證 回報約4.2%

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業剛於今年8月完成翻新，既由知名學生公寓營運商主理，業主並為買家提供3年租金保證，以物業意向價約1.6億元計，回報率約4.2%。

曾3億招標無果

資料顯示，該物業原稱為「紅茶館酒店」，由裕泰興羅氏家族成員羅守弘經營，至2012年3月以8,500萬元售予現時業主。該物業曾於2016年初叫價約3億元推出市場招標，其後於無人承接下劈價至約2.6億元續放售，惟仍未有售出，之後轉租予其他酒店營運商經營。

大角咀利得街36至38號「盛庭 LIVING．奧運」，物業總批則面積約11,021平方呎，意向價約1.6億元。（第一太平戴維斯提供）

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