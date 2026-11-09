現實溏心風暴？與繼母關係冷淡　59萬拍賣油麻地半契樓「唔想煩」

【物業拍賣/順利大廈/半契樓/油麻地】自古以來「家產」多起糾紛。一女業主在父母相繼離世後，與繼母「瓜分」一個油麻地兩房單位，各佔一半業權，單位由繼母居住。不過，雙方不但徹底失聯，業主親自上門更慘「摸門釘」。其後該業主索性將手上的半份業權以59萬元推拍，以套現「唔想煩」。



59萬起拍半份業權

涉及單位為油麻地順利大廈B座低層B5室，實用面積340平方呎，屬兩房間隔。該單位將於本月18日，以不交吉形式於忠誠拍賣行推拍半份有契業權，起拍價為59萬元，而整個單位的銀行估價為340萬元。值得留意，該單位曾開價80萬元拍賣半份業權，惟無人承接之下，劈價21萬元或約26.2%，至如今最新59萬元起拍。

↓↓順利大廈B座低層B5室↓↓

順利大廈B座低層B5室，內籠仍算新凈。（忠誠拍賣提供）

父母離世引發業權分家 女業主與繼母失聯

這個半契樓的誕生，源於一段家庭背景。忠誠拍賣行發言人透露，該單位原由現時放盤的女業主父母共同擁有。後來其母親離世，將其50%業權留給了女兒，其後父親亦告離世，並將餘下的50%業權留給繼母。自此女兒與繼母佔一半業權，而關鍵的樓契則由女兒持有。

上門「摸門釘」 索性沽貨套現「唔想煩」

據悉，該單位目前一直由繼母居住，但疑似雙方關係冷淡。拍賣行發言人指，女業主同繼母已全無聯絡，「大家都未搵到大家」。甚至業主曾經親身到臨過單位，但發現門已鎖及繼母不在單位內，故一直未能成功與繼母碰面。該業主最終決定快刀斬亂麻，索性將自己那半份業權推出拍賣，務求套現「唔想煩」。

新買家不排除需全款入市

但值得留意，由於單位無法提供完整樓契，銀行較難接受半契樓的按揭申請，料新買家須「FULL PAY」入市。更重要的是，由於買家購入後只持有半份業權，在未取得另一半業權持有人的同意下，買家並未有全權處置物業的權利，這意味著買家隨時無法取得單位的居住權，亦不能單方面將物業出租。

油麻地順利大廈。（網上圖片）

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