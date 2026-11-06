蝕讓之城｜比華利山別墅銀主盤2268萬蝕沽　15年帳勁蝕逾四成離場

二手樓市轉旺，銀主急走貨。大埔比華利山別墅一座雙號屋銀主盤，最新以2,268萬元連雙車位沽出，呎價9,216元。該洋房在15年間帳面蝕讓約1,634.2萬元或逾四成離場，料為屋苑今年最勁一宗蝕讓個案。



雙號屋銀主盤2268萬沽

中原地產分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，是次成交為大埔比華利山別墅新近錄得萊茵道雙號屋，實用面積2,461平方呎，屬銀主盤，單位最終以2,268萬元連雙車位沽出，呎價約9,216元。新買家見屋苑環境舒適，單位價錢吸引，即決定購入單位自住。

大埔比華利山別墅。（資料圖片）

15年帳面蝕讓逾四成

據知，原業主於2011年以3,902.2萬元買入，單位至今約15年，是次賣出帳面蝕讓約1,634.2萬元或貶值約41.9%。

翻查資料，如連同是次成交，比華利山別墅由今年初至今，累錄16宗蝕讓個案，蝕幅由9%至41.9%不等，因此不排除今次成交屬今年最勁一宗蝕讓個案。

大埔比華利山別墅。（資料圖片）

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