新盤鎖起購買力　二手持續受壓　十大屋苑周末僅6宗成交

十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周末8宗少2宗或跌25%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤接連推售，搶盡市場焦點，過去3天有兩個全新盤作首輪銷售，認購反應熱烈，鎖起市場一批購買力，令二手交投持續受壓。慶幸市場有好消息陸續浮現，美國中期選舉塵埃落定，未來經濟政策趨穩定，料樓市交投平穩發展。



港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本週未未錄得買賣成交，一手市場熱鬧，新盤接連登場，加上市場上不少貨尾新盤可供買家選擇，買家正遊走一、二手市場比較，拖慢整體二手交投步伐。康怡花園本月至今暫僅錄1宗成交，平均實用呎價14715元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，全月交投量增至3宗。中原本周末促成屋苑5期蘭秀道10號低層A室，實用面積704平方呎，三房間隔，擁大露台，原先開價900萬元，現以893.8萬元成交，折合實用呎價12696元。原業主於2004年12月以283萬元購入該址，現沽貨賬面獲利610.8萬元離場，單位22年升值逾2.1倍。

美孚新邨

新界區方面，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為6座低層B室，實用面積728平方呎，三房套房間隔，座向北，享會所內園景致，剛以650萬元成交，折合實用呎價8929元。據悉，原業主於2004年2月僅以196萬元購入單位，現易手賬面可獲利454萬元離場，單位22年間升值逾2.3倍。

東涌映灣園。（張浩維攝/ 資料圖片）

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