紅磡瑅海次輪賣138伙、暫沽54伙　沙田大手客4000萬買5伙收租

【信置／招商局置地／紅磡／瑅海／賣樓】信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）今日（10日）次輪再賣138伙，入場費716.89萬元。



【12:12】市場消息指，目前錄54伙獲揀選，尚餘84伙待沽。

↓↓瑅海次輪銷售排隊情況↓↓

【11:04】中原錄大手客4000萬買5伙收租

項目大手組別揀樓進行中，中原地產亞太區副主席住宅部總裁陳永傑表示，該行於今日瑅海A1組時段，錄得三組大手客戶成交，其中最大手客戶來自沙田，斥資逾4,000萬元購入5伙海瑅兩房作長線收租之用。

【9:47】中原陳永傑：料項目次輪可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席客戶多為首輪向隅客，新票僅佔兩成，相信項目「買得晒」。他透露，該行投資者比例較首輪銷售上升，當中最大手客戶預計購入4伙，涉資逾2,000萬元。另外B組準買家中，有7成為用家，投資客佔3成。後市方面，陳永傑預計，本月一手成交能達2,000至2,300宗，另相信樓市走勢向好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

【9:31】美聯布少明：大手客擬擲2500萬買3伙收租

美聯物業高級董事布少明表示，預計項目銷情理想，能「一Q清枱」。該行最大手客戶預計斥資2,500萬元，購入3伙兩房單位作投資收租。

該行大手客踴躍出席，他指共有2至3組客意欲購入3伙作收租，亦有1組家庭客有意購入2伙作自住及投資。布少明預期，項目呎租能達75元，租金回報逾4厘。他續指，該行客戶中用家佔7成，投資者佔3成，用家比例較首輪稍為上升。

談及樓市走勢，布少明指出，近月一手成交加快 ，預料本月一手成交量達2,000宗，按月升逾一成。至於二手市場將平穩發展。

美聯物業高級董事布少明。（李煥好攝）

【9:18】信置田兆源：準買家比較年輕

發展商代表今日現身售樓處「撐場」。信和置業執行董事田兆源表示，今日出席準買家眾多，當中以用家為主，亦觀察到準買家比較年輕，稍後將更新銷情。

招商局置地執行董事及總經理韋少凡（左）、信和置業執行董事田兆源（右）。（李煥好攝）

【9:10】現場所見，不少準買家到達售樓處，並陸續入場。

次輪價單賣138伙 入場費716.89萬

次輪銷售價單138伙，全屬兩房戶，實用面積380至505平方呎，扣除15% 最高折扣優惠後，折實售價716.89萬元至1,128.2萬元，呎價17,868元至23,227元。折實平均呎價20818元。

當中入場單位為2座6樓B3室，實用面積381平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價716.89萬元，呎價18,816元。最低呎價單位為2座5樓C1室，實用面積460平方呎，屬兩房連開放式廚房及儲物房，折實價821.95萬元，呎價17,868元。

紅磡重建項目瑅海。（發展商提供）

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年以23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

紅磡重建項目瑅海。（李煥好攝）

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