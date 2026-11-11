賭王千金何超蓮入股黃蜂集團　看好電動車基建需求

經營本地智能停車場Parking Bees及共享汽車平台GoSwap的黃蜂集團（WASP HK），繼今年3月份獲「補習天王」林溢欣入股後，最新再獲已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮入股成為策略投資者。與此同時，黃蜂集團斥資2,000萬港元收購本地電動車充電站品牌 Asgard EV，正式將業務版圖橫向開拓至新能源領域，完成Asgard EV 的併購後，該集團將會增加約11個本地電動車充電站及整合開發充電平台的能力。



業務涵蓋智能停車場、共享汽車及電動車充電服務

黃蜂集團指出，是次收購完成後，業務將進一步強化，全面涵蓋智能停車場管理、共享汽車及電動車充電服務三大核心。集團表示，將整合雙方營運及技術團隊，透過數據互通，協調停車場資源、車輛調度及充電服務設施，打造更緊密的出行與能源生態系統。據了解，是次融資所得將主要用於擴充充電網絡、研發能源管理系統、改善快速充電技術，以及支援 Asgard EV品牌及市場拓展。

何超蓮看好香港新能源產業及電動車基建需求

對於是次注資，策略投資者何超蓮在集團提供的聲明中表示，看好香港新能源產業及電動車基建需求，希望透過投資有潛力的本地創科平台，進一步布局城市級智慧出行與能源基礎設施市場。她強調：「這不只是智能停車場、共享汽車，也不只是充電站，而是一個可橫向與縱向擴張的城市級基礎設施平台。」

黃蜂集團：積極拓展大灣區 研究進入海外市場

黃蜂集團表示，隨着何超蓮入股成為策略投資者及 Asgard EV 的併購完成，下一步將積極拓展澳門等大灣區業務，並研究進入海外市場。相關部署的投資規模及落實時間，將配合整體策略進一步公布。

併購Asgard EV後 增加11個本地電動車充電站

黃蜂集團旗下共享汽車業務品牌 GoSwap目前有逾8萬名本地用戶，而停車場品牌ParkingBees亦於港九新界的工商地區營運超過 30個停車場。是次與 Asgard EV 的併購後，集團將會增加約 11個本地電動車充電站及整合開發充電平台的能力。

Asgard EV的充電站多數設於商業大廈、住宅及停車場。品牌更推出專屬禮遇，包括充電期間提供 1小時免費泊、使用充電特別通道，以及體驗限定「即插即充」服務。值得市場留意的是，Asgard EV 近期在巴黎舉行的世界級科技盛事VivaTech中，展示了由香港團隊研發的 AI商用充電產品（Asgard Mini Charge）。該產品不僅搭載了 Nvidia商業級 AI晶片，更邀請曾為CASETiFY設計產品的意大利設計師參與，預計於2027年陸續量產發售。

翻查資料，黃蜂集團近年積極拓展業務，如在2026年3月份已率先入市，以1,170萬元買入新蒲崗東傲8個車位，其後在2026年5月份，再斥資1,180萬元買入粉嶺工業區多利工業大廈全層停車場。