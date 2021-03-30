日出康城LP6單月連錄19宗撻大訂　合共損失逾2077萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-30 09:30

據本報統計，截至3月29日止，一手市場暫錄約38宗撻訂，較2月份約46宗，大減近17%。至於殺訂金額涉逾2,077萬元，亦較上月的逾6,230萬元大幅減少逾31%。

新盤3月錄38宗撻訂 按月減17%

據成交紀錄冊資料，撻大訂個案的比例依然佔較多，3月有31宗，佔撻訂個案總數逾8成；而簽訂臨約後取消交易的個案則有7宗。

其中，3月撻訂宗數最多的屋苑，為南豐集團及港鐵（0066）合作的日出康城LP6，合共錄19宗撻大訂，單位面積由307至1,086平方呎不等，分別於2018年至2019年期間成交，成交金額介乎556.2萬至2,084.2萬元。

而大部分買家均採用建築期付款辦法，於近日先後撻訂，單計昨（29日）單日已錄5宗，料上述買家各遭發展商沒收10%訂金，即合共損失逾2,077萬元。

LP10單月錄19宗撻大訂個案。（資料圖片）

何文田皓畋三房撻大訂 料買家蝕五球

至於殺訂金額最多的個案，為嘉里（0683）旗下何文田皓畋，為10座9樓A室，面積943平方呎，屬三房間隔，買家於本月初撻大訂，料損失14%訂金，即涉及逾538萬元。

此外，於3月開售的西南九龍維港滙 I ，由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展，早前單日錄4宗撻訂，單位面積由277至448平方呎，成交額介乎677.68萬至1,202.31萬元，買家同樣選擇建築期付款。惟不足兩周內，買家便選擇撻訂，殺訂金額由33.88萬至萬60.11萬元，即買家合共遭沒收近192萬元。

3月份其他錄得撻訂的新盤，包括元朗山水盈（3宗）、大埔天鑽（2宗）、白石角海日灣（1宗）及屯門OMA BY THE SEA（1宗）等。

首季一手市場錄逾百宗撻訂

今年首季（1月至3月期間），新盤市場已錄逾百宗撻訂個案。其中，最多撻訂的屋苑為本月錄19宗撻大訂的LP6，其次為新地（0016）旗下白石角雲滙2期，於「年廿九」單日爆出17宗撻大訂個案，殺訂金額由約73.7萬至271.6萬元不等，估計買家合共損失逾2,441萬元。