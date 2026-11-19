有「蟲草大王」之稱的御藥堂創辦人陳恩德，旗下住宅物業淪為銀主盤。據市場消息，陳恩德或相關人士持有的大圍瑞峰花園一籃子物業，新近被銀主沒收並推出市場，涉及兩個單位連3個車位，合共叫價3,255萬元。



連天台特色戶叫價1627萬

據代理消息，上述放售物業包括大圍瑞峰花園一伙連天台特色戶，實用面積1,385平方呎，連車位叫價1,627.5萬元、意向呎價11,751元，較2010年購入價1,068萬元，帳面高出逾559萬元或52%。

車位叫價較買入價低58%

另一伙為瑞峰花園低層A室，實用面積1,592平方呎，連車位叫價1,522.5萬元、意向呎價9,563元，較其2010年購入價1,000萬元，帳面高出逾522萬元或52%。此外，另有一個車位叫價105萬元，較2018年購入價250萬元，帳面低145萬元或58%。

大圍瑞峰花園。（歐嘉樂攝）

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