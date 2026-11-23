【油麻地/租樓/租金/劏房/簡樸房】香港寸金尺土，市場屢現奇則。油麻地一個標榜「全九龍最平」的套房，近日以每月3,000元招租，全屋無窗之餘，睡床更幾乎「零距離」緊貼馬桶。放盤人直言單位屬「新裝」、「細就細啲」，但「業主會裝番塊浴簾」。翻查資料，同區目前設有獨立洗手間的唐樓套房，入場費其實僅由3,100元起。對比之下，租客每月可能只節省了一百至數百元的租金差價。



另外，值得留意，政府近年積極取締劣質劏房，《簡樸房條例》於今年3月份生效，住宅樓宇的分間單位須同時符合 8 項居住環境最低標準，並由「指明專業人士」核證及取得「簡樸房」認證，才可合法出租。因此，料上述單位並不符合政府對於簡樸房之要求，不排除於執法期時會遭整改或取締。



全屋無窗 靠光管照明、抽氣扇通風

從內籠相片可見，這個標榜「新裝」的套房，格局極度簡約。單位全屋不設窗戶，四面牆身採純白色，天花僅靠一支光管提供照明。通風方面，則只在近天花位置安裝了一部小型圓形抽氣扇。由於空間極度狹窄，進門近乎沒有走動空間，全屋佈局確實如放盤人所言「一眼睇晒」。

單位的坐廁直接設於床架旁邊，兩者之間並無任何實體牆身或玻璃門阻隔。（網上圖片）

床位僅容一人平躺

單位在空間利用可謂花盡心思，推門而入即見一張貼牆而建的白色木板床架，床位寬度僅能容納一人平躺，料轉身亦頗具難度。而床底預留了兩格開放式儲物空間，床頭上方天花亦加設了一組雙門吊櫃，務求用盡每一吋垂直空間。

木板床「零距離」緊貼馬桶 地面僅靠膠條分隔

要在如此極限的空間內滿足起居飲食，單位採用「睡床貼住馬桶」的衛浴佈局，可謂震撼。相片可見，單位的坐廁及花灑淋浴位置，竟然直接設於床架旁邊，兩者之間並無任何實體牆身或玻璃門阻隔，真正做到的零距離設計。地面僅以一條低矮的白色防水膠條勉強劃分淋浴區，就算日後如放盤人所指加裝浴簾，料一旦開水洗澡，水花與水氣亦極易濺濕床鋪。

同區設獨立洗手間之單位、月租最平3100元

究竟這口3,000元的租金，是否真的抵到要瞓馬桶邊？翻查市場放租資料，目前油麻地一帶，設有獨立洗手間的唐樓分間單位，叫價大約由3,100至3,500元。若要具備較企理裝修及空間，叫租大約4,200元至5,000元以上。

是次放盤以3,000元招租，若與油麻地正常質素的套房相比，確實平了逾三成至一半，但與該區最入門級別的套房相比，其實亦只相差無幾。

網上放盤貼文。（社交平台截圖）

無獨立廁所及窗 料不符合簡樸房要求

事實上，政府近年積極取締劣質劏房，《簡樸房條例》於今年3月份生效，住宅樓宇的分間單位須同時符合 8 項居住環境最低標準，並由「指明專業人士」核證及取得「簡樸房」認證，才可合法出租。

該條例為劏房列明最低居住標準，當中包括須設有獨立廁所，須與居住空間和廚房分開，可透過間隔牆及門分隔，間隔須由地面伸延至天花板。另外，至少有一扇可開啟的窗戶，面向街道、通道巷、庭院或半圍封天井等。

因此，料上述單位並不符合政府對於簡樸房之要求，不排除於執法期時會遭整改或取締。

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