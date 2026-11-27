【屯門/洋樓/五門歸心/炒賣】樓市氣氛轉旺，短炒獲利個案蔓延至單幢洋樓。最新屯門有樓齡39年的洋樓麗日閣兩房戶以305萬元沽出，呎價11,822元。上手業主在6個月前買入，即時斥資20萬元全屋重新裝修，最終扣減佣金，印花税，以及裝修費等使費後，料仍實賺近30萬元離場。



「五門歸心」兩房 上手斥20萬全屋重新裝修

中原地產分行資深分區營業經理陳智生表示，是次成交為屯門麗日閣中層A室，實用面積258平方呎，屬兩房間隔，屬五門歸心設計。原業主在今年買入單位後，即時斥資20萬元全屋重新裝修，工程近日完成後隨即以310萬元叫價放盤。最終放盤僅3日，僅議價5萬元便以305萬元沽出，呎價11,822元。

↓↓屯門麗日閣中層A室↓↓

高網上銀行估價17%

至於新買家為上車客，因鍾情單位有全新裝修可即買即住，加上樓價合理，故睇樓後立即拍板入市。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為260萬元，即最新成交價較估價高17%。

6個月料實賺近30萬

據悉，原業主在今年5月以250萬元購入單位，持貨至今6個月，是次轉手帳面升值55萬元，單位期內升值22%。若扣減佣金，印花税，以及裝修費等使費合共約25.56萬元，料該業主實賺約29.44萬元。

屯門麗日閣。（資料圖片）

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