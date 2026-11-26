【差餉物業估價署/差估署/樓價/租金/一手新盤/二手樓市】據差餉物業估價署最新資料，2026年10月私樓售價指數報319點，終止連升兩個月，按月下跌0.6%。今年樓價累升6.5%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.9%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報320.7點，按月0.62%；大型單位（D、E類）報291.1點，按月跌約0.31%。

B類單位按月跌最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報339.2點，按月跌0.53%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報309.9點，按月跌0.7%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報306.6點，按月跌0.49%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報292.8點，按月跌約0.31%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報286點，按月跌約0.31%。

2026年10月私樓售價指數報319點，終止連升兩個月，按月下跌0.6%。（香港01攝）

王兆麒：第四季缺乏新利好因素推動

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示， 踏入2026年第四季，香港樓市缺乏新的利好因素推動向上，市場亦更關注加息的可能性，明顯影響入市意欲，加上新盤供應充裕，波及一手及二手樓價。短期雖然缺乏推動樓價進一步急升的因素，但在租金平穩上升的支持下，未見樓價出現大幅回調風險。

料明年全年升3至5%

他又預期第四季樓價反覆向下，而2026年樓價全年累計仍有機會升約5%。預計息口因素在2027年上半年會繼續影響樓價，下半年消退，樓價將會先跌後回穩，明年全年升3至5%。

另12月美國聯儲局很大機會加息25點子，而美國再加息下相信香港主要銀行將會上調最優惠利率12.5點子，預計短期內一個月Hibor 繼續徘徊2.7%至3%之間。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。

全年成交量料在7.1萬至7.2萬宗水平

一手新盤市場方面，由於供應充裕，近期更多新盤出現滯銷。從市埸交投量看，雖然一手住宅樓宇買賣成交仍可企穩每月1,000宗以上，但更多樓盤銷售不佳，證明整體購買力明顯轉弱。我們預計，由於整體居民收入及財富效應沒有顯著提升，難以單靠個別新盤銷售扭轉整體市場氣氛。預計2026年全年成交量將在7.1萬至7.2萬宗水平，一手成交佔27至28%左右。

樓價800萬以下的中小型單位會繼續受到追捧，特別是一房及兩房的新盤單位。部分二手屋苑受估價不足問題，影響成交及換樓鏈。發展商推盤時會繼續提供優惠及財務計劃去吸引買家。短期內發展商仍會以貼市價開盤，部分樓盤價單之間相信會出現折讓。

全年成交量料在7.1萬至7.2萬宗水平。（香港01攝）

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