新盤戰報│西南九龍維港滙III突擊開價　首批78伙　折實售667萬起

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-03-27 12:26

會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙 I ，本月中推售至今累沽逾250伙。同系的維港滙 III 昨（26日）晚突擊開價，首批涉78伙，折實價666.9萬元起。

以最高20%折扣計，首批折實均價為25,868元，相比本月初公布、第一期的首批折實均價24,628元，高約5%。是次入場單位為1B座6樓E室，實用面積277平方呎，開放式間隔，折實售666.9萬元，折實呎價24,076元。

GRANDE MONACO加推26伙 首推低座單位

另外，啟德GRANDE MONACO續推貨尾，會德豐昨晚加推第4號價單，合共26伙，包括13伙高座單位以及首度推出的13伙低座單位，折實售847.1萬元起。

據新一張價單顯示，高座單位戶型包括兩房至三房，實用面積446至573平方呎；另13伙低座單位，包括一房至三房，實用面積332平方呎至645平方呎，望河景及園林景。

26伙價單定價由1,065.5萬至2,124.9萬元，價單呎價28,884元至34,670元，如選用「180天付款計劃」，折實售約847.1萬至1,689.3萬元，呎價22,964元至27,564元。

其中，高座單位折實售價1,151.4萬至1,467.4萬元，呎價25,483元至26,128元；至於首度推出的低座單位折實售847.1萬至1,689.3萬元，呎價22,964元至27,564元，入場單位屬一房間隔。

MONACO及GRANDE MONACO過去三個多月累售474伙，佔可售單位逾86%，套現逾60.3億元，大戶較受歡迎，兩個項目分別售出100伙及54伙三房或以上單位，佔同類可售單位近80%。