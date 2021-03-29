差估署2月樓價指數報384.5點　按月升0.9%　創七個月新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-29 12:00

差餉物業估價署今（29日）公布，截至今年二月份，私人住宅售價指數報384.5點，較一月份的381點，按月升0.92%，連升兩個月，指數亦為過去七個月新高。不過，最新樓價指數與2019年5月的高峰位396.9點比較，依然低約3.1%。

大單位樓價升幅較明顯

按單位戶型劃分，大單位樓價升幅較中小型單位升幅更為明顯，如實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位，2月份樓價指數為321.4點，按月升2.42%；而1,722平方呎或以上的E類單位，同期指數報319.9點，按月升2.17%。

五類住宅單位樓價指數全線上升

中小型住宅方面，實用面積429平方呎以下的A類單位，期內樓價指數為427.4點，按月升1.02%，而實用面積753至1,075平方呎的C類單位，報337.1點，按月增1.08%。而實用面積430至752平方呎的B類單位升幅最慢，樓價指數報368.4點，按月升0.82%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價展現連月升勢，而且升幅加快，料疫苗接種及疫情減退，後市升勢可續擴大。陳海潮又預期，2021年首季樓價指數將累積上升約2.65%，有望突破390點大關。

2月份租金指數報174.6點，創2017年1月份後的新低水平。

租金指數按月跌1% 創2017年1月後新低

至於租金指數則錄跌幅，2月份租金指數報174.6點，按月跌1%，連跌三個月，更創2017年1月份後的新低水平。

按單位面積劃分，中小型住宅租金指數已回落至約四年前的水平。如A類單位，二月份租金指數為189.9點，按月挫1.35%，C類單位租金指數則報151.5點，按月挫1.56%，上述兩類單位租金指數同樣創2016年11月新低。

D類單位租金指數按月挫1.54%

至於B類單位二月份租金指數報177點，按月下跌0.51%，創2017年2月新低。

至於租金指數按月跌幅最勁為大單位，2月份D類單位報147.5點，按月挫1.54%，而同為大單位的E類住宅物業，期內指數報132.4點，按月回落0.97%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，住宅租金受經濟及失業率影響，料今年租金會向下調整約5%。