兩盤對疊｜維港滙 III 周日首輪銷售70伙　GRANDE MONACO賣37伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-31 20:00

各大新盤紛紛搶佔復活節五天長假檔期，其中，由信置（0083）、會德豐地產及嘉華國際（0173）牽頭的西南九龍維港滙 III，上周五（26日）公布首張價單後，今日上載首張銷售安排，定於本周日（4日）推售70伙，另有8伙招標推售。項目將於本周日中午截票，同日即場抽籤。

較維港滙 I 首批貴4.6%

維港滙 III 以價單推售的70伙，面積由277至524平方呎，包含開放式至兩房，折實售價由666.88萬至1,300.24萬元，折實呎價由24,075元至28,076元，折實平均呎價25,771元。參考3月初推售的維港滙 I，首張價單涉108伙，折實平均呎價24,628元，維港滙 III 較之貴約4.6%。

GRANDE MONACO周日賣37伙

此外，同由會德豐地產發展的啟德GRANDE MONACO，亦上載銷售安排，同於本周日發售37伙，分別來自1號至4號價單的單位，及有13伙為首度推出的低座單位，

該37伙單位，以最高20.5%折扣優惠計算，折實售價由847.1萬至2,145.4萬元，折實呎價22,964至27,564元，折實平均呎價25,036元。項目同日安排推出13伙招標，包括高座第1A座A室、低座A座地下連花園A室以及頂層連天台A室。

另外，長實（1113）旗下沙田名日·九肚山將於明天（4月1日）推售73伙，當中35伙以價單形式推售、餘下38伙招標發售。