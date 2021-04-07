瓏珀山短期推至少40伙招標　新地：打造沙田版天鑄｜示範單位直擊

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-07 17:58

新地（0016）旗下沙田多石街瓏珀山第一期，將於短期內以招標形式推售，新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山首批將推出不少於40伙招標，將打造為「沙田版天鑄」，最快在周內開放示範單位予公眾參觀，預計月內推售。

雷霆續指，項目售價將參考區內一、二手成交，包括同系沙田雲端分層戶、大圍站等新盤成交，呎價約在2萬元。瓏珀山一期共涉及196伙，單位面積由920至2,152平方呎，主打三、四房大戶。

新地雷霆指，今年集團「唔止月月有樓賣，可能一個月兩個盤添」。右為新地代理總經理胡致遠。（黃皓琳攝）

新地雷霆：唔止月月有樓賣

一向「月月有樓賣」的新地，今年第二季擬推屯門御海灣2期、元朗站上蓋及濕地公園項目，雷霆指，「唔止月月有樓賣，可能一個月兩個新盤添。」

市況方面，雷霆指今年一手市場回復暢旺，第二季不少新盤推出，隨疫苗的研發及中港兩地通關等因素，相信樓市向好。

發展商今日開放瓏珀山第一期3個示範單位予傳媒參觀，包括一個經改動連裝修示範單位，及兩個交樓標準示範單位。

【示範單位圖輯】

↓瓏珀山CROWN TOWER 16樓C室，實用面積1,494平方呎，四房間隔↓

+ 10 + 10 + 10

↓瓏珀山CROWN TOWER 16樓C室，實用面積1,494平方呎，四房間隔↓

+ 8 + 8 + 8

↓瓏珀山QUEEN TOWER 2座16樓C室，實用面積1,043平方呎，三房間隔↓