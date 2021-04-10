西營盤尚瓏今日開售30伙　代理料投資客佔4成｜持續更新

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-10 11:01

復活節及清明節長假期後，隨即有發展推出新盤應市。富豪國際（0078）旗下位於西營盤項目The Queens尚瓏，今日開售30伙，當中包括4伙開放式﹑18伙一房及8伙兩房單位，面積由242至431平方呎，折實價介乎688.1萬至1,319.63萬元，平均呎價為29,915元。《香港01》今早到場直擊開售情況。

【10:57】美聯布少明料尚瓏投資客比例佔4成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，4月份多個新盤部署推出，料將帶動整體樓市氣氛，而本月首個港島推售的全新盤尚瓏，今日發售30伙，由於項目位處市區，加上鄰近港鐵站，交通方便，具投資潛力，故項目吸引不少投資客，佔約4成。預料本月份仍有多個新盤部署推出，若個別大型新盤可趕及月內發售，估計全月的一手銷售可錄得逾2,000伙水平。

布少明指，以美聯客戶作統計，該盤以港島區客人為主，約佔8成，其餘2成為九龍及新界區客。項目戶型選擇多，加上位處港島，亦鄰近商業核心，故項目亦吸引一批投資客捧場，投資客佔比約4成，預計項目落成後呎租可達約80元水平，回報率逾3厘。

布少明表示，不少新盤部署本月及次季推售，料將繼續刺激購買力釋放，若大型項目趕及推出，料可帶動本月一手成交逾2,000伙水平，較3月約1,200宗大幅上升；而二手成交向好，料達6,000宗成交，樓價將持續上升，加快準買家入市步伐。

【10:25】準買家已到場待揀樓

發展商在今早10時至10時30分，接受準買家到售樓處登記，據現場所見已有不少準買家到場排隊，準備入內揀樓。