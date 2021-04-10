西營盤尚瓏今日開售30伙　發展商﹕已沽出4伙

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-10 12:44

復活節及清明節長假期後，隨即有發展推出新盤應市。富豪國際（0078）旗下位於西營盤項目The Queens尚瓏，今日開售30伙，當中包括4伙開放式﹑18伙一房及8伙兩房單位，面積由242至431平方呎，折實價介乎688.1萬至1,319.63萬元，平均呎價為29,915元。《香港01》今早到場直擊開售情況。

范統（圖左）指出尚瓏早已售四伙，分別為三間一房，一間兩房。（黃寶瑩攝）

【12:39】執董范統對後市具信心

富豪國際執行董事范統表示今早已售四伙，分別為三間一房，一間兩房，連埋早前招標兩間合共六伙。他認為新樓盤吸引之處為樓花期長，去到2022年11月尾，令投資客會考慮買現樓租出去，不用綁住首期，自住客亦會想買現樓。

范統深信，新樓盤的用料、地段及設計為近期集團最好的成品，預料因未來數月貨源少之下，愈近樓花關鍵期，銷售量會見好，所以對後市非常有信心。

陳永傑預料，本月一手成交可達1,500宗。（黃寶瑩攝）

【11:18】中原﹕有外籍客擬斥千萬買一房戶自用

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月持續大牛市，二手市場特別旺，由於二手樓價升幅緩和，市場選擇較多，搶去部份一手客源。4月至今一手暫錄得266宗，預料全月1,500宗，首4月預料可達5,000宗。由於港島區供應極少，佔整體約5%，發展商十分惜售港島區單位。

尚瓏今日首次公開發售，早前招標成績理想，發展商相信遲賣會貴，十分惜售，今日僅推出30個單位。尚瓏位於中上環蘇豪區，可吸引年輕買家，收租回報亦理想。今日出席買家大部份想購入一房單位，中原有一組外籍買家有意購入1,000萬元以下一房單位作自住用途。

4月份樓市持續暢旺，二手搶贏一手。疫情放緩，全球量寬，陳永傑預料上半年CCL可突破190新高，年底CCL可達200。

【10:57】美聯布少明料尚瓏投資客比例佔4成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，4月份多個新盤部署推出，料將帶動整體樓市氣氛，而本月首個港島推售的全新盤尚瓏，今日發售30伙，由於項目位處市區，加上鄰近港鐵站，交通方便，具投資潛力，故項目吸引不少投資客，佔約4成。預料本月份仍有多個新盤部署推出，若個別大型新盤可趕及月內發售，估計全月的一手銷售可錄得逾2,000伙水平。

布少明指，以美聯客戶作統計，該盤以港島區客人為主，約佔8成，其餘2成為九龍及新界區客。項目戶型選擇多，加上位處港島，亦鄰近商業核心，故項目亦吸引一批投資客捧場，投資客佔比約4成，預計項目落成後呎租可達約80元水平，回報率逾3厘。

布少明表示，不少新盤部署本月及次季推售，料將繼續刺激購買力釋放，若大型項目趕及推出，料可帶動本月一手成交逾2,000伙水平，較3月約1,200宗大幅上升；而二手成交向好，料達6,000宗成交，樓價將持續上升，加快準買家入市步伐。

【10:25】準買家已到場待揀樓

發展商在今早10時至10時30分，接受準買家到售樓處登記，據現場所見已有不少準買家到場排隊，準備入內揀樓。