戴德梁行：首季商廈棄租涉72萬呎　按季增17%　外資佔比較多

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-12 17:17

企業棄租商廈情況有增加，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，2021年首季遭棄租的商廈樓面升至72.4萬平方呎，較2020年底的61.8萬平方呎，進一步上升17%，也較2019年全年的32.9萬平方呎，增加1.2倍。

以行業劃分，棄租企業以消費產品行業、金融及銀行業為主，分別佔34%及23%，其次為專業服務及房地產行業，佔21%。他又透露，外資機構退租的佔比較高，但未有實際數字。

首季整體商廈待租率14% 近十七年新高

至於租金走勢方面，蕭氏指出，第一季整體商廈平均呎租57.4元，按季挫2%，按年則跌17.6%，較2019年第一季高峰期更累挫24.4%；同期中環區商廈平均呎租則為98.3元，分別按季及按年挫2.9%及21.4%，也較高峰期累跌29.1%。該行預計，整體寫字樓租金將再挫8%至13%，中環區的租金跌幅料高達10至15%，跑輸大市。

左至右為：戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威、戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝、戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰。（蔡偉南攝）

戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰表示，今年首季全港整體商廈待租率升至14%，創2004年第二季後新高，涉及約950萬平方呎，當中，又以九龍東及九龍西最為嚴重，分別高達17.4%及17.2%；中環、灣仔及銅鑼灣則錄12%及14.4%。

四大核心區首季跌租最多4.1%

至於零售舖市方面，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，首季零售市況開始有所改善，更多業主更願意接受短租，不過租金下跌情況持續。他指，首季四大核心區舖位租金跌幅介乎3.3%至4.1%，而按年累積跌幅介乎23.3%至35%，當中以銅鑼灣最傷。他預計，今年全年銅鑼灣及中環的租金跌幅達5%至10%，而尖沙咀及旺角則跌最多5%。