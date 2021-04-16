羅氏集團減價兩成7700萬沽荃灣2萬呎工廈　持貨22年仍勁賺5倍

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-16 17:00

「針織大王」羅定邦羅氏集團相關人士，新近以7,700萬元沽出荃灣面積逾2萬平方呎的工廈單位，較意向價9,500萬元低近兩成，不過依然較22年前購入價1,200萬元，大幅升值逾5倍。

據土地註冊處資料，上述成交物業為荃灣白田壩街23號長豐工業大廈高座9樓2室及3室，上月底以7,700萬元沽出。該兩個工廈單位建築面積共20,660平方呎，早前曾叫價9,500萬元，意向呎價約4,600元，不過最終減價1,800萬元或19%，以7,700萬元易手，成交呎價3,727元。

該物業原業主為澤城國際有限公司（BRIGHT CITY INTERNATIONAL LIMITED），公司董事包括羅正杰（LAW, CHING KIT BOSCO）、許林波（HUI, LAM PO）及曾婉芬（TSANG, YUEN FAN）。羅正杰為「針織大王」的羅定邦羅氏集團第三代掌舵人，現時擔任集團行政總裁。

羅氏於1999年以1,200萬元購入上述工廈物業，即持貨約22年，是次易手帳面升值6,500萬元或5.4倍。

兩年前兩度買入長沙灣工廈物業 涉約2.26億

翻查資料，近年羅氏集團亦有物業買賣動作，不過以入市為主，如在2019年5月以9,200萬元買入長沙灣長義街2號新昌工業大廈地下1及2號，面積約13,446平方呎。而在2019年8月以1.34億元，向亞洲聯合基建（0711）購入長沙灣香港紗廠工業大廈一期及二期5樓C1及C2單位。