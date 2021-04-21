出售總部｜林曉毅14.35億沽葵涌佳寶集團中心　大賺近11億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-21 12:15

過去多年在港密密掃貨，大量購入舖位及工廈物業，建立半百億地產王國的「平民超市」佳寶食品超級市場，去年底傳出放售旗下十多項物業，其中，作為集團總部的葵涌佳寶集團中心更叫價18億元放盤。據資料，該集團總部物業以14.35億元易手，較意向價低兩成。

傳新買家為安祖高頓基金呼聲高

據土地註冊處資料，葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心，於3月31日以14.35億元沽出，新買家為KB GROUP (BVI) LIMITED，為一間海外註冊公司。有市場人士表示，新買家傳以安祖高頓基金的呼聲較高。

上述物業原業主為萬誠實業有限公司（MANSION INDUSTRIES LIMITED），其公司董事為林曉毅（LAM, HIU NGAI），林氏為「平民超市」佳寶食品超級市場（下稱佳寶）老闆。

去年流出放盤名單 13項自用物業放售

事實上，去年底市場傳出一份佳寶旗下物業的放售名單，顯示旗下有15項物業可供出售，當中13項為佳寶自用物業。最矚目及涉資金額最大，為佳寶用作總部的葵涌葵喜街佳寶集團中心，意向價高達18億元，即現成交價較意向價低3.65億元或20.3%。

帳面勁賺近11億 升值3倍

該物業原為樂基工業大廈，由佳寶於2010年6月以3.48億元購入，全幢面積約29.17萬平方呎，由佳寶自用作為總部。是次易手帳面升值10.87億元或3.12倍。

據土地註冊處資料，佳寶自2010年至2019年4月期間，曾三度就物業向恒生銀行承做按揭，相關按揭貸款金額不詳。據知，若然物業沽出，新買家可售後租回予原業主佳寶，享4厘回報。