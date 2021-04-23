天晉複式連天台特色戶去年淪銀主盤　本月5000萬易手低叫價兩成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-23 13:00

去年底新晉屋苑林立的將軍澳南，突然爆出4間特色戶銀主盤，叫價合共高達1.6億元。其中一間天晉連天台複式戶，於本月成功以5,000萬元易手，較去年11月叫價低兩成。

據土地註冊處資料，上述個案為天晉3座複式戶，連兩個車位於本月初以5,000萬元易手。該單位的原業主為振豪國際有限公司（RICH GAINER INTERNATIONAL LIMITED），公司董事為王天祝（Wong Tin Chuk），於2011年11月以5,120萬元向發展商一手購入單位，不過在2012年3月成交價修改至4,864萬元。

近數年屢被抵押貸款

該單位在2018年1月份被抵押向銀行貸款，隨後在2019年6月至2020年7月又向個別公司及財務機構承做按揭，惟上述貸款情況未有顯示相關金額。

去年11月淪銀主盤 新成交呎價2.54萬

據了解，上述單位在去年11月份淪為銀主盤。單位實用面積1,963平方呎，設有天台661平方呎，早前連同兩個車位叫價6,255萬元。以新成交價計算，成交呎價約25,471元，也較叫價低1,255萬元或20%。

至於上述複式戶新買家支付212.5萬元作稅款，相等於樓價4.25%，反映以首置名義入市。