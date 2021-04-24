屯門御海灣 II 首輪開售129伙　特色戶呎造逾3萬元｜持續更新

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-24 13:17

新地（0016）屯門御海灣 II 於今日（24日）首輪銷售129伙，其中一伙為招標單位。據市場消息指，項目累收1,359票，以價單單位128伙計算 ，超額認購9.6倍。

【13:15】首輪已沽近九成單位

截至今午約1時，據市場消息指，項目已累計售出116伙，佔首輪推售近九成單位。

【12:50】平台特色戶招標售出 呎價30,769元

項目以招標形式推售的1座30樓J室連天台及平台特色戶，亦於開售首天以2,086.1萬元成交。單位實用面積678平方呎，連625平方呎天台及80平方呎平台，呎價高達30,769元，創項目成交價及呎價新高。

【11:35】中原陳永傑：首批可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，御海灣II大受市場歡迎，今天首輪開售，本公司客戶出席率達7、8成，用家為主。

陳永傑指，御海灣II有現樓優勢，加上今批戶型是一及兩房，市場有需求，而且樓價低於1000萬，估計今日首批可沽清，料發展商會即時加推，料1-2%加價空間，市場可承受。

陳永傑指，上半月一手成交較慢熱，近日多個矚目新盤陸續推出，相信有助帶動物業市場氣氛。預計本月一手成交量約800宗。

【10:25】美聯布少明：有8成屬用家

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席情況踴躍，項目受年輕買家歡迎，料全數沽清機會大。另外，5月份多個新盤接連推售，交投氣氛向好，料帶動一手交投量達逾2,000伙水平。

布少明稱，項目入場門檻較低，吸引不少年輕買家有意認購，據該行統計，新界區客源佔8成，九龍及港島區佔2成；客戶當中約有8成屬用家，其餘為投資者。項目部分單位享開揚海景景觀，不乏投資客睇好升值潛力入市，預期項目入伙後實用呎租可達約45元水平，回報率約2.6厘。

他續稱，本月一手成交量料錄近900伙，而5月份將有多個樓盤部署開售，市場氣氛暢旺，預料該月成交量可達逾2,000伙水平。二手市場方面，優質筍價盤源火速獲承接，用家入市意欲仍高，預計本月成交量錄逾5,000伙，維持活躍水平。

【10:00】售樓處現場見人龍

據現場所見，中籤者已到現場等候排隊揀樓。

+ 4 + 4 + 4

整批單位折實市值近9億

今日推售的單位，有70伙屬一房戶，面積由299至343平方呎；58伙屬兩房戶，面積由419至448平方呎；特色單位則為1座30樓J室，面積678平方呎。整批單位折實後，市值合共近9億元。

↓1座28樓M室，實用面積305平方呎，屬一房間隔。↓