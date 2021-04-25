黃竹坑站晉環戶戶逾千萬　首開示範單位吸引逾百人排隊參觀

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-25 18:19

路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，為近三十年來首個港島港鐵站上蓋大型新盤，發展商上周五（23日）公布首批160伙的價單，折實平均呎價29,689元，最平的一房單位折實售1,146萬元起。

雖然項目戶戶折實售價均逾千萬元，但無礙港人入市意欲。其設於黃竹坑One Island South 7樓的示範單位，今日首度開放予公眾參觀，吸引逾百人排隊，人龍更一度伸延至大廈外圍。

黃竹坑站晉環開價 首批160伙「躍動價」均價近3萬 一房1146萬起

超額近10倍最快明日加推80伙

據了解，晉環昨（24日）起開始收票，至今午約3時許已暫收超過1,700票，以首張價單160伙計，超額近10倍。發展商擬最快明日加推至少80伙，並有加價空間。項目亦計劃於兩日內公布銷售安排，有機會下周末發售。

項目昨單日累錄超過5,000組睇樓客，涉及逾1萬人次，以中年客及換樓客為主。

參考上周五公布的首張價單，160伙包括一房至三房戶，實用面積由383至937平方呎，價單售價由1,397.6萬至3,496.3萬元，價單呎價由32,933元至41,623元，扣除最高18%優惠後，折實售價介乎1,146.1萬至2,867萬元，折實呎價27,005至34,131元。

參考對上一個港島鐵路上蓋盤，已是1990年西灣河站的欣景花園。

【示範單位圖輯】

+ 10 + 10 + 10

+ 7 + 7 + 7