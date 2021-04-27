公司客1.12億掃維港滙高層全層三個單位　繳三成辣招稅涉近3300萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-27 17:27

新盤市場再有豪客不惜繳付三成「辣招稅」入市。會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I 錄得公司客斥資逾1.12億元連環購入三個高層單位，是次入市需要繳付三成辣招稅，涉額高達3,365.4萬元。

據土地註冊處資料，上述成交單位為維港滙1期1座25樓A室、B室及C室，成交價為4,888萬、3,280萬及3,050萬元，新買家均為福傑發展有限公司（BLISSFUL ELITE DEVELOPMENTS LIMITED）。該公司並非本地註冊公司。

維港滙1期1座25樓A室、B室及C室由同一公司客購入，成交價合共逾1.12億元，買家需支付樓價三成的辣招稅。（樓書資料）

樓價連稅項 入市成本每呎高逾4萬

由於新買家以公司名義入市，是次入市需要支付樓價三成的稅款，包括佔樓價15%的從價印花稅、15%的買家印花稅，三個單位涉及稅款合共約3,365.4萬元。

資料顯示，上述維港滙1期1座高層A室，實用面積1,385平方呎，是次成交呎價約35,292元。若計及該單位的稅款成本，呎價將高達45,880元。至於同層B室及C室的實用面積分別為948及966方呎，成交呎價34,599及31,573元，連稅計算呎價更高至44,979及41,045元。

是次公司客購入維港滙1期1座高層A室，計及稅項成本，成交呎價高達4.6萬元。（樓書資料）

公司客繳3500萬辣稅購維港滙天池屋

事實上，早前美聯住宅部行政總裁布少明透露，上月以逾1.178億元成交的維港滙1期1座27樓至28樓複式A室連泳池特色戶，由一名內地買家以公司名義購入，同樣需要繳付辣招稅三成，涉及逾3,500萬元。

該單位實用面積2,189平方呎，設有平台923平方呎及天台851平方呎，成交呎價5.38萬元，無論成交價及呎價均創項目新高。若計及稅款成本，呎價更高逾7萬元。