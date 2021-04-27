納米新盤｜旺角千望一房示範單位曝光　遠洋：首批將涉30伙

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-27 15:55

遠洋集團（3377）旗下旺角舊樓重建項目千望（UPTIFY）昨日上載樓書，今日（27日）隨即開放一伙交樓標準示範單位予傳媒參觀。遠洋集團助理銷售總監王維榮透露，首批價單將涉30個單位，定價會參考九龍區的一手樓盤。

他又指，期望盡快公布價單，明日開放示位予公眾參觀，或有機會開價，同步收票，爭取5月初開售，「新盤好熱鬧，見到好多人排長龍睇樓，市場係幾熱鬧嘅。」

今日開放的示範單位，以18樓B室為藍本搭建，面積281平方呎，屬一房間隔，連22平方呎露台及16平方呎工作平台。至於項目開則最細、實用面積僅151平方呎的開放式戶，則未有設示範單位。

【千望示範單位圖輯】

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千望位於旺角煙廠街31號的千望，屬單幢樓，提供83伙，包括73伙標準戶及10伙連平台或天台花園特色戶。據樓書資料，全盤一律為開放式及一房間隔，實用面積由151至319平方呎。最細一伙為3樓C室特色戶，實用面積僅151平方呎，連96平方呎平台，料為旺角區內開則最細的新盤。

洗手盆設在浴室外 迎合年輕人

項目樓花期長約兩年。值得留意的是，根據樓書資料，項目單位不設煤氣供應，部份單位的洗手盆設在浴室外。王維榮指，項目是走型格路線，以年輕人為目標客戶，上述乾濕分離的洗手盆設計，是迎合他們追求方便快捷的需要，有人用廁所時 ，另一人可以洗手。

項目的3至10樓B及D單位，11至25樓D單位，洗手盤均設在大門入口旁邊，浴室外面。（樓書截圖）

被問及集團未來的發展策略，遠洋集團香港常務副總經理楊樂宇表示，集團將採取穩紮穩打策略，不同市場均會涉獵，一直都有留意不同地皮，市區重建項目也是目標之一，豪宅市場則沒太留意。