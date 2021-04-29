隱形富婆斥4.3億狂掃上水屋苑19伙　單計辣稅佔逾半億

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-29 15:47

正當新地（0016）以高價逾86億元奪得古洞首幅住宅地之際，新界北區豪宅亦獲投資者垂青。上水高爾夫‧御苑近日獲一名神秘富豪大手掃貨，兩個月內斥資約2.5億元購入16個單位，連同今年初購入同區屋苑的3幢洋房，以及每次入市所涉的辣招稅計，此富豪短短四個月內已動用約4.3億元買磚頭，料為近兩年一手市場最大宗掃貨個案。

據土地註冊處及市場消息，上水高爾夫‧御苑第8座，近月連環沽出共16伙，一律為面積960餘至1,000餘平方呎大單位，成交價介乎1,424.1萬至1,685.2萬元，據資料顯示，該批單位的登記買家均為趙志芬。

上水高爾夫‧御苑由恒地（0012）發展。

上述批次單位涉及總樓價共約2.5億元，連同15%辣招稅、即約3,750萬元計，入市成本約2.8億元。翻查資料，此名趙姓投資者今年初亦斥資逾1.2億元，買入上水區另一屋苑御林皇府的3幢洋房，同樣需繳15%辣稅，樓價連近1,900萬元稅項，涉及總金額約1.45億元。

隱形富婆斥逾1.26億掃御林皇府三幢洋房 繳稅近1900萬

若連同新增的16伙，此趙姓投資者自年初至今，已合共購入19個單位，連辣招稅成本計算，斥資共約4.3億元。有區內代理曾透露，此名趙姓投資者為一名中港女商人，手持港九多項物業，年初見政府積極部署發展新界東北地區、落實北環線鐵路計劃等，遂大手購入單位作投資用途。